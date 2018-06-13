ДТП под Харьковом: лобовое столкновение, есть пострадавшие 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На автодороге Киев-Довжанский возле Люботина 28-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. ДТП произошло 13 июня в 5.00.

28-летний водитель и 25, 27-летние пассажиры Opel получили закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. 33-летний водитель Volkswagen получил ушибы. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.



Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Люботинского отделение полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.