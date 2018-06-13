Спорт

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Под Харьковом откроют спортивную площадку

Под Харьковом откроют спортивную площадку
В Балаклейской СОШ №1 готовят к открытию новую спортивную площадку.
785 ученика смогут не только заниматься волейболом, футболом и баскетболом, но и играть зимой в хоккей. Площадка построена за средства районного бюджета.

"В прошлом году мы обратились к районной власти с предложением построить площадку, и нас поддержали, выделили средства. Уже сегодня подходим к завершению строительства", - отметила директор школы Светлана Бовдуй.

Площадка построена по новейшим технологиям. Покрытие - резиновая крошка - позволит не только комфортно заниматься спортом в теплое время года, но и заливать каток зимой, что значительно разнообразит уроки физкультуры в школе.

"Это долгожданная площадка для наших детей. С её открытием планируется увеличить количество секций футбола, волейбола. Зимой будем заливать каток для игры в хоккей и занятий зимними видами спорта", - прокомментировал учитель физической культуры Андрей Китайгородский.

В целом на территории Балаклейского района за этот год построили две площадки с искусственным покрытием для игры в футбол и две многофункциональные площадки с резиновым покрытием.

"Благодаря поддержке Харьковской областной государственной администрации в прошлом году мы не только укрепили материально-техническую базу и провели мероприятия по энергосбережению, но и начали строительство и реконструкцию спортивных площадок на территориях учебных заведений района. Сейчас изготавливается проектно-сметная документация для реконструкции 4-х спортивных площадок, ремонтные работы на которых выполнят за счет софинансирования районного и областного бюджетов", - рассказала начальник отдела образования Балаклейской РГА Светлана Швид.

Председатель Балаклейской РГА Степан Масельский отмечает, что в районе реализуют инициативу главы ХОГА Юлии Светличной по популяризации массового спорта и обеспечениею возможностей для занятий физкультурой для каждого, кто имеет такое желание. "Мы работаем над тем, чтобы наши дети и взрослые как можно больше времени уделяли физическому воспитанию и занятиям спортом", - отметил руководитель РГА.

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