Общество

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Не всем детским лагерям в Харьковской области позволили работать

Не всем детским лагерям в Харьковской области позволили работать
Из 26 стационарных детских лагерей Харьковщины ГСЧС позволило работать 21-му.
О проверке безопасности заведений, где будут отдыхать летом дети, рассказали заместитель председателя ХОГА Александр Скакун, представители ГСЧС и профильных департаментов облгосадминистрации.

Планируется, что на территории Харьковской области в 2018 году будет работать 26 стационарных детских лагерей оздоровления и отдыха. Уже работают 695 лагерей с дневным пребыванием, 13 лагерей труда и отдыха, 1 палаточный городок.

«В этом году в детских оздоровительных лагерях планируем оздоровить более 80 тысяч детей. С этой целью в области будут работать более 700 учреждений разных типов. Вопросы безопасности детей в летних лагерях отдыха находится на контроле руководства ХОГА. По поручению руководителя области Юлии Светличной в области уделяется повышенное внимание вопросам состояния пожарной и санитарной безопасности в лагерях отдыха», - отметил заместитель председателя ХОГА Александр Скакун.

В Харьковской области планируют работать этим летом 26 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей. В течение апреля-мая сотрудники ГСЧС провели проверки в этих учреждениях.

«По результатам проведенных проверок руководителям объектов вручены акты и предписания об устранении нарушений требований законодательства в сферах пожарной, техногенной безопасности и гражднаской защиты для их обязательного выполнения. Предписаниями предложено к выполнению более 129 нарушений требований пожарной и техногенной безопасности. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 27 должностных и ответственных лиц. По состоянию на 12.06.2018г. остаются не выполненными 13 предложенных мероприятий. Во время проверок проводятся практические отработки планов и карточек пожаротушения, проверка дна акватории пляжа и работоспособность противопожарного водоснабжения», - сказал начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский.

«Владельцы детских учреждений должны ответственно относиться к вопросам противопожарной безопасности. В Харьковской области могу отметить существенную работу со стороны руководителей оздоровительных лагерей, баз отдыха, ТРЦ по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации возможных последствий, - отметил директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко. - Проводится большое количество учений, масштабная разъяснительная работа, устраняются те недостатки, которые игнорировались годами».

По информации Сергея Колосовского, на данный момент Главным управлением ГСЧС Украины в Харьковской области подписано 21 Акт готовности загородных оздоровительных учреждений, а именно:

- детский загородный оздоровительный лагерь «Каразинский», Краснокутский район,

- детский учебно-оздоровительный лагерь профильного типа «Boiko Summer School», Харьковский район,

- детский оздоровительный лагерь «Зеленая горка», Змиевской район,

- детский оздоровительный лагерь «Олимпия», Балаклейский район,

- детский оздоровительный лагерь «Факел», Балаклейский район,

- детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка», Двуреченский район,

- детский оздоровительный лагерь «Смена», Лозовский район,

- детский оздоровительный лагерь «Орленок», Чугуевский район,

- детский оздоровительный лагерь «Белое озеро», Змиевской район,

- загородное учреждение оздоровления и отдыха «Лесная поляна» Харьковский район,

- загородное учреждение оздоровления и отдыха «Ромашка» Харьковский район,

- детский оздоровительный лагерь «Чайка», Змиевской район,

- детский оздоровительный лагерь «Факел» КП «Харьковводоканал», Киевский район,

- детский оздоровительный лагерь «Лесовичок», Сахновчинський район,

- детский оздоровительный лагерь «Детский лечебно-оздоровительный центр» «Солнечный», Киевский район,

- детское учреждение санаторного типа «БМВ» ГП «Клинический санаторий« Курорт Березовские минеральные воды », Дергачевский район,

- детский оздоровительный лагерь «Елочка», Валковский район,

- детский оздоровительный лагерь «Барвинок», Волчанский район,

- детский оздоровительный лагерь «Лентяево», Изюмский район,

- детский оздоровительный лагерь «Орленок» Боровский район,

- детский оздоровительный лагерь «Золотой колос», Новомосковский район,

«Хочу отметить, что в этом году значительно улучшилось состояние противопожарной безопасности в учреждениях оздоровления. Этот вопрос остро стоит на контроле ХОГА, ГУ ​​ГСЧС Украины в Харьковской области, - сказал Сергей Колосовский. - ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в свою очередь будет осуществлять постоянный контроль и проверять выполнение противопожарных мероприятий в течение самого процесса оздоровления. Во время отдыха для детей будут проводиться игры на противопожарную тематику. Когда будет «пересменка» также будут проводиться практические отработки с привлечением техники, инструктажи с работающим персоналом».

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