На «ХТЗ» реконструируют манеж, а в Школе высшего спортивного мастерства – фасад 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Средства на капремонты и обновление инвентаря в спортивных школах выделили из областного бюджета.

«Мы затеяли беспрецедентную реконструкцию областного спортивного комплекса «ХТЗ». В прошлом году отремонтировали зал бокса. В этом будем заканчивать легкоатлетический манеж, там будет новое синтетическое покрытие для легкоатлетов. Уже проведен тендер, есть подрядчик, - сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко. - В общей сложности этот спорткомплекс охватывает около 500 тысяч населения, и наша задача – создать комфортные условия для тренерского состава и детей».



Повысить уровень комфорта в этом году планируют и в здании Школы высшего спортивного мастерства (на ул. Динамовской, 5).



«Уже выделены средства на ремонт Школы высшего спортивного мастерства. Там утеплят фасад и проведут текущие работы. Это здание практически никогда не знало капитального ремонта», - отметил Виталий Кириленко.



Также он сообщил, что из областного бюджета в этом году выделено 1,2 млн грн на приобретение инвентаря для детских спортивных школ физкультурно-спортивных обществ и еще 2,7 млн грн – на инвентарь для спортшколы «ХТЗ».



«Чтобы добиваться высоких результатов, наши спортсмены должны тренироваться на соответствующего уровня сооружениях и пользоваться инвентарем, который используется на чемпионатах мира, потому что у него есть своя специфика. Мы покупаем именно то, что рекомендуют международные федерации», - подчеркнул начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА.