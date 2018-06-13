Харьков

  • 167
    •  / 

На «ХТЗ» реконструируют манеж, а в Школе высшего спортивного мастерства – фасад

На «ХТЗ» реконструируют манеж, а в Школе высшего спортивного мастерства – фасад
Средства на капремонты и обновление инвентаря в спортивных школах выделили из областного бюджета.
«Мы затеяли беспрецедентную реконструкцию областного спортивного комплекса «ХТЗ». В прошлом году отремонтировали зал бокса. В этом будем заканчивать легкоатлетический манеж, там будет новое синтетическое покрытие для легкоатлетов. Уже проведен тендер, есть подрядчик, - сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко. - В общей сложности этот спорткомплекс охватывает около 500 тысяч населения, и наша задача – создать комфортные условия для тренерского состава и детей».

Повысить уровень комфорта в этом году планируют и в здании Школы высшего спортивного мастерства (на ул. Динамовской, 5).

«Уже выделены средства на ремонт Школы высшего спортивного мастерства. Там утеплят фасад и проведут текущие работы. Это здание практически никогда не знало капитального ремонта», - отметил Виталий Кириленко.

Также он сообщил, что из областного бюджета в этом году выделено 1,2 млн грн на приобретение инвентаря для детских спортивных школ физкультурно-спортивных обществ и еще 2,7 млн грн – на инвентарь для спортшколы «ХТЗ».

«Чтобы добиваться высоких результатов, наши спортсмены должны тренироваться на соответствующего уровня сооружениях и пользоваться инвентарем, который используется на чемпионатах мира, потому что у него есть своя специфика. Мы покупаем именно то, что рекомендуют международные федерации», - подчеркнул начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3075.19 грн
100 USD 2608.75 грн
10 RUB 4.1845 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи