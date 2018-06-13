Изнасилованная Вайнштейном звезда «Зачарованных» пойдет под суд

Актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу «Зачарованные», предстанет перед судом из-за обвинений в хранении наркотических веществ.

В обвинительных документах указано, что в кошельке Макгоуэн, который артистка забыла в самолете в 2017 году, обнаружили кокаин. Макгоуэн заявила, что невиновна, а наркотики ей подбросили по распоряжению голливудского продюсера Харви Вайнштейна.



Адвокат актрисы Хосе Баэз подчеркнул, что уголовное преследование Макгоуэн спровоцировано ее протестной деятельностью и борьбой за права женщин. Представляющий интересы Вайнштейна Бен Брафман назвал слова артистки о подброшенном кокаине нелепыми.

Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.