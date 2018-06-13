Изнасилованная Вайнштейном звезда «Зачарованных» пойдет под суд
13 июня 2018 г.
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13 июня 2018 г.
В обвинительных документах указано, что в кошельке Макгоуэн, который артистка забыла в самолете в 2017 году, обнаружили кокаин. Макгоуэн заявила, что невиновна, а наркотики ей подбросили по распоряжению голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.
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