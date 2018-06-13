Названы лучшие сериалы о супергероях Marvel
13 июня 2018 г.
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13 июня 2018 г.
Сериал выходил с 2015 по 2016 год и после двух сезонов был закрыт. В нем рассказывается о приключениях Пегги Картер (Хейли Этвелл), которая становится одной из основательниц организации Щ.И.Т.
Второе место занял сериал «Джессика Джонс» о девушке с суперспособностями и пристрастием к алкоголю, которая пытается наладить жизнь, работая частным детективом. Главную роль исполнила Кристен Риттер. Последний, второй сезон «Джессики Джонс» вышел в 2018 году.
На третьей строчке — «Люк Кейдж» о темнокожем человеке с непробиваемой кожей. Впервые Кейдж (Майк Колтер) появился в первом сезоне «Джессики Джонс», а в сентябре 2016-го обзавелся собственными сериями. Четвертое место кинокритики отдали сериалу «Плащ и Кинжал» с Оливией Холт и Обри Джозефом, повествующему о двух подростках, которые обнаруживают у себя суперспособности — Тэнди (Холт) способна излучать световые кинжалы, а Тайрон (Джозеф) может поглощать жизненные силы других существ.
Далее в рейтинге следуют сериалы «Беглецы», «Защитники», «Агенты Щ.И.Т.», «Каратель» и «Железный кулак». Худшим супергеройским сериалом Marvel кинокритики признали шоу «Сверхлюди», вышедшее в 2017-м.
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