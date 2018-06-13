Здоровье

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Чем полезно ежедневное употребление яиц

Чем полезно ежедневное употребление яиц
Ученые Американского общества питания (American Society for Nutrition) на конференции Nutrition 2018 представили предварительные результаты ряда научных работ, в которых раскрывается польза различных пищевых продуктов для здоровья человека.

Исследование с участием пациентов с ожирением и лишним весом показало, что ежедневное употребление яиц в течение 12 недель значительно снижает вероятность развития диабета, при этом не меняется уровень холестерина в крови. Орехи пеканы также нормализуют уровень сахара в крови и уменьшают резистентность к инсулину всего через четыре недели после начала приема, при этом их дневная доза составляла 42 грамма.

Результаты научной работы, в которой приняли участие 101 677 человек в возрасте 54-83 лет, показали, что ферментированные молочные продукты с низким содержанием жира (йогурты) способствовали профилактике колоректального рака. Другое исследование с участием 706 добровольцев продемонстрировало пользу листовых овощей и ягод для снижения риска развития болезни Паркинсона.

Анализ полисахаридов PPEP-1 и PPEP-2, выделенных из съедобного гриба вешенки степной Pleurotus eryngii, показал, что эти соединения обладают противовоспалительным действием. Другое исследование, в котором приняли участие 14 тысяч человек, продемонстрировало, что те, кто пьет три и больше чашек кофе в день, реже попадают в больницу с заболеваниями печени.

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