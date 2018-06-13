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Найдены три двойника Земли

Найдены три двойника Земли
Ученые Канарского института астрофизики и Университета Овьедо обнаружили планетную систему, в которой находятся три планеты землеподобного типа.

Открытие было совершено с помощью космической обсерватории Kepler в рамках миссии K2, включающей поиск потенциально обитаемых планет, вращающихся вокруг красных карликов. Телескоп позволяет зарегистрировать изменения в блеске светил в ходе прохождения объекта на фоне диска звезды, что называется методом транзитной фотометрии. Обнаруженные таким образом кандидаты на роль планет изучаются наземными телескопами.

Исследователи обнаружили две системы. Первая включает звезду K2-239, являющуюся красным карликом и удаленную от Солнца на 160 световых лет. Вокруг нее вращается три скалистые планеты размером с Землю. Период обращения этих небесных тел вокруг K2-239 составляет от 5,2 до 10,1 дней.

У другого красного карлика — K2-240 — имеются две суперземли, каждая из которых в диаметре превышает Землю в два раза. Температура поверхности у обеих звезд в два раза меньше солнечной, однако планеты подвергаются воздействию интенсивной радиации, поскольку располагаются близко к светилам.

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