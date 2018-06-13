Погода в Харькове: возвращается жара 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Грозы и кратковременные дожди обещают харьковские синоптики на ближайшие двое суток.

14 июня: переменная облачность, ночью местами по области небольшой дождь, туман, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5–10 м/сек., днем местами порывы до 15–20 м/сек. Температура по области: ночью 12–17º тепла, днем 24–29º выше нуля; по городу: ночью 14–16º тепла, днем 25–27º выше нуля.



15 июня: переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, 7–12 м/сек., днем местами порывы и шквалы 15–20 м/сек. Температура: ночью 14–19º тепла, днем 24–29º выше нуля.