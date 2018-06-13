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В Украине снова появится женская хоккейная сборная

В Украине снова появится женская хоккейная сборная
Исполнительный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о создании национальной женской сборной команды Украины.
Соответственные документы уже подготовлены и отправлены в Международную федерацию хоккея.

– Мы ставим перед собой достаточно амбициозные планы на будущее. Для этого разработана комплексная программа развития национальной женской сборной на 5 лет. В ближайшее время эта программа будет представлена для хоккейной общественности. Также вскоре будет обнародован тренерский штаб национальной сборной и план подготовки, – рассказывает президент ФХУ Анатолий Брезвин.

Команда примет участие в отборе на ЧМ-2019. В ЮАР они проведут матчи с местной национальной командой, а также с Болгарией, Гонконгом и Бельгией.

Отбор пройдет с 16 по 23 января, сообщает «Трибуна».

Напомним, в начале 90-х годов существовала женская сборная Украины, которая приняла участие в двух чемпионатах Европы, но затем была ликвидирована.

Сейчас в Украине есть 128 хоккеисток старше 15 лет. Также 65 девушек занимаются в ДЮСШ вместе с парнями.

В чемпионате Украины среди женщин участвуют пять команд: «Пантеры» (Харьков), «Королевы Днепра» (Днепр), «Украиночка» (Киев), «Днепровские Белки» (Днепр) и «Лавина» (Кременчуг).

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