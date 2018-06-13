В Украине снова появится женская хоккейная сборная 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Исполнительный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о создании национальной женской сборной команды Украины.

Соответственные документы уже подготовлены и отправлены в Международную федерацию хоккея.



– Мы ставим перед собой достаточно амбициозные планы на будущее. Для этого разработана комплексная программа развития национальной женской сборной на 5 лет. В ближайшее время эта программа будет представлена для хоккейной общественности. Также вскоре будет обнародован тренерский штаб национальной сборной и план подготовки, – рассказывает президент ФХУ Анатолий Брезвин.



Команда примет участие в отборе на ЧМ-2019. В ЮАР они проведут матчи с местной национальной командой, а также с Болгарией, Гонконгом и Бельгией.



Отбор пройдет с 16 по 23 января, сообщает «Трибуна».



Напомним, в начале 90-х годов существовала женская сборная Украины, которая приняла участие в двух чемпионатах Европы, но затем была ликвидирована.



Сейчас в Украине есть 128 хоккеисток старше 15 лет. Также 65 девушек занимаются в ДЮСШ вместе с парнями.



В чемпионате Украины среди женщин участвуют пять команд: «Пантеры» (Харьков), «Королевы Днепра» (Днепр), «Украиночка» (Киев), «Днепровские Белки» (Днепр) и «Лавина» (Кременчуг).