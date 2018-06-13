Общество

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Осужденные получили профессию

Осужденные получили профессию
11 июня в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№ 43)» проведен экзаменационные испытания осужденных - учеников Учебного центра, действующего при учреждении.
15 осужденных сдали экзамены и получили свидетельство государственного образца по квалификации фрезеровщик.

Срок обучения составил пять с половиной месяцев. За это время ученики изучили теорию и прошли практику на производстве учреждения.

Это был пятый выпуск в 2018 году. Всего же с начала года получили профессии 60 осужденных по таким специальностям, как токарь, фрезеровщик, станочник деревообрабатывающих станков, а также электрогазосварщик.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, получения профессии остается приоритетным направлением в процессе ресоциализации осужденных.

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