Российские пограничники не пропускают украинские авто

Как сообщила «Вечернему Харькову»
пресс-секретарь Харьковского погранотряда Оксана Иванец, начиная с воскресенья на территорию РФ пограничники не пустили более сотни машин из Украины.
– За воскресенье – это более ста легковых автомобилей, на утро вторника это было еще 38 авто: 20 в пункте пропуска «Гоптовка» и 18 в пункте пропуска «Плетеневка». И сегодня, 13 июня с 7.00 до 10.00 – 11 автомобилей не были пропущены через «Гоптовку», – рассказывает она. – Преимущественно это автомобили, в которых ехал только водитель. С чем связан запрет въезда на территорию РФ, российские пограничники не объясняют – просто разворачивают машины и все. Никаких официальных документов об отказе на территорию РФ, в которых были бы указаны какие-то причины, нет.
Оксана Иванец предполагает, что это связано с усилением контрольных мероприятий ко Дню России, который был 12 июня, и Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
– Это только наши предположения. Действительно ли это является причиной – пока неизвестно. Ситуация отслеживается, – добавила она.
Кстати, в Черниговской области со стороны пункта пропуска «Сеньковка» на выезде в Россию наблюдается скопление грузовиков. Очередь на выезд составила около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них после оформления в украинском пункте пропуска застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.
В Россию – по рукотворному мосту
А тем временем, харьковские пограничники поймали 25-летнего украинца за странным занятием – он пытался построить самодельный мост из Украины в Россию. Сооружение парень возводил неподалеку от населенного пункта Стрелечье в десяти метрах от государственной границы.
– Парень приехал на УАЗе и выкладывал деревянные помосты на контрольно-следовую полосу. Видимо, для дальнейшего переезда через границу и перемещения товаров в РФ вне пункта пропуска, – рассказали пограничники.
Увидев правоохранителей, гражданин попытался скрыться, но был задержан. «Мостостроителя» предали в руки сотрудникам Нацполиции. Его дальнейшую судьбу решит суд.