Общество

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Российские пограничники не пропускают украинские авто

Российские пограничники не пропускают украинские авто
Российские пограничники заворачивают автомобили из Украины. Причину не называют, документы об отказе въезда на территорию РФ не предъявляют. Что же происходит на украино-российской границе?
Как сообщила «Вечернему Харькову» пресс-секретарь Харьковского погранотряда Оксана Иванец, начиная с воскресенья на территорию РФ пограничники не пустили более сотни машин из Украины.

– За воскресенье – это более ста легковых автомобилей, на утро вторника это было еще 38 авто: 20 в пункте пропуска «Гоптовка» и 18 в пункте пропуска «Плетеневка». И сегодня, 13 июня с 7.00 до 10.00 – 11 автомобилей не были пропущены через «Гоптовку», – рассказывает она. – Преимущественно это автомобили, в которых ехал только водитель. С чем связан запрет въезда на территорию РФ, российские пограничники не объясняют – просто разворачивают машины и все. Никаких официальных документов об отказе на территорию РФ, в которых были бы указаны какие-то причины, нет.

Оксана Иванец предполагает, что это связано с усилением контрольных мероприятий ко Дню России, который был 12 июня, и  Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

– Это только наши предположения. Действительно ли это является причиной – пока неизвестно. Ситуация отслеживается, – добавила она.

Кстати, в Черниговской области со стороны пункта пропуска «Сеньковка» на выезде в Россию наблюдается скопление грузовиков. Очередь на выезд составила около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них после оформления в украинском пункте пропуска застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.
В Россию – по рукотворному мосту
А тем временем, харьковские пограничники поймали 25-летнего украинца за странным занятием – он пытался построить самодельный мост из Украины в Россию. Сооружение парень возводил неподалеку от населенного пункта Стрелечье в десяти метрах от государственной границы.

– Парень приехал на УАЗе и выкладывал деревянные помосты на контрольно-следовую полосу. Видимо, для дальнейшего переезда через границу и перемещения товаров в РФ вне пункта пропуска, – рассказали пограничники.

Увидев правоохранителей, гражданин попытался скрыться, но был задержан. «Мостостроителя» предали в руки сотрудникам Нацполиции. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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