Российские пограничники не пропускают украинские авто 13 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Российские пограничники заворачивают автомобили из Украины. Причину не называют, документы об отказе въезда на территорию РФ не предъявляют. Что же происходит на украино-российской границе?