Пропавшую харьковчанку нашли в полиции Ливана

Наташа задержана ливанской полицией

«Скиньте на карточку 700 евро – мы вам поможем»

Открыла плечи – будешь задержана за нарушение общественной морали

«Пусть будет все хорошо, но готовиться нужно к плохому»

Если мужчина ищет невесту за границей – это подозрительно

Проконсультироваться можно на «горячей линии»

Полную консультацию при выезде за границу можно получить, позвонив на Национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по телефонам:



-- 116-123 – с мобильного круглосуточно, бесплатно;

-- 0800-500-335 —со стационарного телефона, бесплатно.



-- Здесь можно получить информацию, какие документы подготовить, если отправляетесь за границу на отдых, сведения по трудоустройству, замужеству и т. д. Вам также подскажут, каков должен быть алгоритм действий в случае проблемных ситуаций, -- подсказывает Ольга Швед. -- Мы дадим телефоны общественных организаций, консульств и т. п., куда можно обратиться за помощью.

Двадцативосьмилетняя харьковчанка Наталья Ободовская отправилась в Ливан на отдых. Причем поехала не по турпутевке, а самостоятельно. Сделала загранпаспорт, по прилету – прямо в аэропорту Бейрута - получила визу, нашла отель подешевле и поселилась в нем, зарегистрировавшись в миграционной службе.-- Перед этим она также – без турпутевки – отдыхала в Турции. Ей очень понравилось – говорила, что экономия колоссальная, -- рассказывает ее сестра Ольга Сердюк. -- В Бейруте Наташа провела 12 дней – с 23 мая по 4 июня. На протяжении всего этого времени я, мама, Наташин муж постоянно поддерживали с ней связь, перезванивались по Viber, списывались. Она делилась впечатлениями, рассказывала, как прошел день, присылала фотографии. Ни на что не жаловалась. Думаю, что если бы ей там что-то не понравилось, она бы обязательно сказала.4 июня часов в 11 вечера Наталья поговорила с мамой, сообщив ей, что уже купила обратный билет на 6 июня. Прямого рейса из Бейрута в Харьков нет – она должна была лететь через Стамбул.-- Говорит: «Встречайте меня 6 июня в 17.40 в харьковском аэропорту». Мы договорились о том, что приедем, -- продолжает Ольга. -- А 5 июня Наталья уже на связь не выходила. Мы тогда в общем-то и не волновались, предположили, что она собирается, подарки покупает – не до нас. 6 июня отправились встречать ее в аэропорт, но Наташа не прилетела. Мы пытались дозвониться ей, но связи не было.По фотографии, которую Наташа присылала мужу, ее родным удалось установить, в каком отеле в Бейруте она находилась.-- Я зашла через ее gmail посмотреть локацию телефона. Последним местом ее нахождения был этот же отель. Там связь и оборвалась – больше этим телефоном она не пользовалась, -- говорит Ольга. -- Мы узнали, что из этого отеля ее выписали 4 июня в 12 часов ночи, это за двое суток до ее вылета домой. Кто ее выписал и по какой причине -- нам до сих пор неизвестно.Родственники пропавшей девушки сразу же обратились к консулу Украины в Ливане, который находится в Беруте. А также во все официальные службы: Интерпол, Министерство иностранных дел Украины, Международную организацию по миграции, Красный Крест, Ла Страда Украина и так далее.-- Дали в электронном виде объявление о пропаже Натальи, ее данные. Мы стучались во все двери, но результата никакого не было, -- разводит руками Ольга. -- В связи с тем, что в пятницу, субботу и воскресенье у мусульман выходной (у них сейчас Рамадан), нашим делом никто не занимался.А почти через неделю со дня пропажи Натальи раздался звонок из консульства Украины в Ливане.-- Вчера (во вторник, 11 июня —.) консул нам сообщил, что они ее нашли. Наташа задержана ливанской полицией. По какой причине, пока неизвестно. Единственное, что сказал консул -- статья не уголовная, а административная. Возможно, с документами что-то не то? Консул пока сказать не может, поскольку материалов по ее делу еще не видел. Сегодня (12 июня —.) он туда поедет, чтобы ознакомиться с документами, и тогда уже будет понятно, что ей инкриминируют и как поступать дальше. Возможно, придется нанимать адвоката. А они там дорогущие: по рассказам местных и отзывам на форумах -- берут за услуги от 3,5 тысяч долларов и выше. Почему ее так долго держали, никому не сообщив, что она находится в полиции? Как консул ее нашел – не признается, но то, что не по сообщению из полиции, – это точно.Родственники рады, что Наталья хотя бы жива. Ведь целую неделю они жили как на иголках.-- Это был просто ад кромешный, -- признается Ольга. -- Уже не знали куда бежать, куда податься. Мы очень боялись, что ее украли, и мы вообще тогда не найдем концы. Еще мы очень переживаем, потому что она диабетик первой степени – инсулинозависимая. Наташа не рассчитывала так долго быть в чужой стране – естественно, мы не понимали, хватит ли ей жизненно необходимого препарата. Консул с ней вчера разговаривал, и она сказала, что инсулин у нее еще есть на неделю. Также он сообщил, что обращаются там с ней нормально.Сестра и муж Натальи через соцсети подняли на ноги всю общественность.-- Мы запустили в соцсети информацию о том, что разыскиваем Наташу, ее данные, фотографию. Указали и мой номер телефона, и мамин. Мы хотели узнать, какая обстановка в Бейруте, на какой срок по их законам могут задержать в полиции, должны ли сообщить в консульство, родственникам, где искать адвоката, если понадобится. Звонили очень многие: девочки-украинки, которые замужем за ливанцами по 15–20 лет; мужчины, там проживающие, но не являющиеся гражданами страны, обычные люди из Бейрута, России, Израиля – со всего мира. Некоторые ливанцы доказывали, что у них европейская страна и все происходит по закону. Другие говорили, что в стране полный беспредел и неразбериха из-за того, что очень большой поток нелегальных мигрантов, которые едут туда на заработки. И когда полиция проводит облавы на нелегалов, гребут всех подряд, а пока разберутся, кто есть кто, может пройти достаточно много времени. В течение недели могут сообщить, а могут и не сообщить вообще, если ничего не делать.Кроме искренне сочувствующих и желающих помочь, в надежде поживиться на горе людей активизировались и мошенники.-- Позвонили моей маме, мол, вы уже так настрадались – скиньте на эту карточку 700 евро, и мы вам поможем, -- рассказывает Ольга. -- Но мы сразу же заблокировали этот номер телефона.По словам координатора проекта по противодействию торговли людьми Ла Страда Украина Ольги Швед, прежде чем ехать в страны с культурой, которая значительно отличается от украинской, в частности – мусульманские, нужно с ней подробно ознакомиться. Потому что получить административное наказание девушка там может лишь за то, что была одета не так, как у них принято.-- А наши девочки этим грешат, -- говорит она. -- Я знаю такие случаи по Египту, например. Обязательно надо, чтобы плечи были закрыты, присутствовали брюки или очень длинная юбка. Если одежда более откровенная, полиция вполне может остановить за нарушение общественной морали. Не исключено, что именно по этой причине попала в полицию девушка, которая поехала в Бейрут. Хотя Ливан, наверное, самая толерантная из всех арабских стран — там много христиан. Но все равно этих законов нужно придерживаться. В арабских странах даже на пляж ходить в открытых купальниках не принято. Это сразу же обращает на себя внимание, вызывает негативную реакцию местного населения, люди показывают пальцами. Например, в Александрии, где, кстати, очень много иностранцев, даже есть отдельный платный пляж для христиан — туда мусульманки, закутанные во все черное, не ходят. Там более безопасно.Привела Ольга Швед и еще один интересный пример культурных особенностей и обычаев, связанных с Таиландом.-- В Таиланде на женщину, находящуюся на пляже в открытом купальнике, будут показывать пальцами. При этом работать там проституткой — это вполне нормально. Но даже девушки легкого поведения купаются в море в шортах и футболке, -- рассказывает она.Кроме того, Ольга Швед предупреждает: особо внимательным нужно быть при пересечении границы -- держать все сумки и чемоданы закрытыми на замок.-- Вот недавний случай. Вместо Европы женщина угодила в тюрьму. При пересечении границы у нее в сумке нашли наркотики, -- рассказывает она. -- Они с мужем взяли автобусный тур по Европе. На границе попросили всех выйти из автобуса, поставить вещи. Открывают ее сумку – а там пакет с наркотиками, который ей подсунул тот, кто боялся сам перевозить их через границу. Правда, сегодня она сидит в украинской тюрьме, потому что контрабанду обнаружили наши пограничники. Нашли бы иностранные — сидела бы за границей. Семья очень интеллигентная, весьма обеспеченная. И вот так женщина пострадала на ровном месте. Муж сейчас бьется за ее освобождение.Нужно тщательно подготовиться и студентам, уезжающим на практику за границу.-- К нам обратилась за консультацией женщина с вопросом, как обезопасить внучку. Девочка изучает в университете турецкий язык и едет по приглашению компании на практику. Бабушка, начитавшись, что может произойти с девушкой за границей, очень переживала, как бы внучка там не попала в сексуальное рабство. И как в воду глядела, -- говорит Ольга Швед. - Спасло студентку лишь то, что она действовала согласно инструкциям, полученным бабушкой в Ла Страда. Она сделала кучу копий паспорта девочки и разложила по всем ее сумкам и карманам. И сказала: «Пусть будет все хорошо, но готовься к худшему, дабы избежать опасной ситуации».Студентка прибыла в пригласившую ее компанию, где, как оказалось, работали одни мужчины. Практикантке, согласно договору, сняли и оплатили квартиру. А когда девочка стала выяснять, какие у нее обязанности, заявили: «Ты нам нужна только для секса. Мы тебе и квартиру для этого сняли».-- У ребенка – шок. Но хорошо, что благодаря бабушке и нашим наставлениям она была морально готова к подробному повороту событий, -- продолжает Ольга Швед. -- «Я не собираюсь заниматься тем, что вы мне предлагаете», -- ответила она. – Консул – мой дядя, я ему уже позвонила и сообщила, что прилетела. Вечером у меня с ним ужин, я ему расскажу о вашем предложении. Это будет скандал». Ей тут же поменяли билеты, и через два дня девушка вернулась в Украину.Вообще же, по словам Ольги Швед, трудоустройство за границей может стать не очень приятным опытом. Часто приезжим обещают одну работу, а дают другую или отказываются ее оплачивать. А если наши соотечественники начинают что-то требовать, угрожают полицией.-- Общаясь по нашей «горячей линии», мы поняли, что условия работы наших людей в той же Польше, Германии сильно ухудшились, -- отмечает Ольга Швед. -- К нам обратилась женщина, которая поехала в Польшу работать на разделке мяса. Целый год она трудилась буквально в холодильнике, причем стоимость костюма и перчаток, а также горячего чая и обеда у нее вычли из зарплаты. Хотя раньше все это предоставлялось за счет работодателя. И фактически, кроме ревматизма, который она привезла, женщина ничего не заработала. Те копейки, которые ей выплатили, потратила на лечение.Есть для наших женщин и большой риск неудачного замужества за рубежом.-- Во всех странах у женщин существует проблема выйти замуж – нормальные мужчины везде нарасхват. Но украинки думают, что где-то наших невест не хватает. Между тем, если мужчина ищет невесту за границей, – это вызывает большие подозрения, -- предостерегает Ольга Швед.— Печальных примеров очень много. Женился голландец на украинке – и продал ее в «окно» на Улице красных фонарей, чтоб на наркотики ему зарабатывала. Немецкому мужу наша девушка была нужно только для того, чтобы родила ребенка, после чего он ее сразу же выставил, поскольку предпочитает однополых партнеров. Поэтому к браку за границей нужно относиться осмысленно и очень серьезно.