Экономика

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Билеты на поезда могут подорожать неравномерно

Билеты на поезда могут подорожать неравномерно
«Укрзалізниця», которая по итогу года проиндексирует тарифы на перевозку пассажиров на 25%, повысит стоимость проезда для пассажиров в зависимости от пиковых периодов.
Как сообщили в пресс-службе компании в ответе на запрос УНИАН, незначительно повышать стоимость билетов без согласования различных министерств и Государственной регуляторной службы могут благодаря приказу Министерства инфраструктуры Украины от 23 марта 2012 года.

– В документе определены 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. Например, летом действует коэффициент 1,07, тогда билеты будут дороже на 7%, а в определенные периоды действуют коэффициенты меньше 1, - сообщили в компании.

Согласно таблице коэффициентов индексации, самые высокие из них приходятся на период с 25 декабря по 30 декабря – 1,1, то есть стоимость билетов повышается на 10%. Немного меньше подорожание будет летом – с 1 июня по 31 августа – 1,07.

Самые низкие коэффициенты индексации приходятся на 31 декабря – 0,7. Немного выше 9 мая – 0,8.

Также отмечается, что на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие. Эти коэффициенты также касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов. Так, коэффициенты регулирования стоимости проезда в понедельник, четверг, субботу составляют 1,0, во вторник и среду – 0,9, в пятницу и воскресенье – 1,1.

В то же время, в поездах «Интерсити+» коэффициент регулирования стоимости проезда по дням недели немного отличается. Так, в понедельник, вторник и среду – 1,0, в четверг и субботу – 0,9, а в пятницу и воскресенье – 1,1.

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