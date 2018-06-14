Происшествия

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В Харькове девятый день «минируют» бизнес-центры

В Харькове девятый день «минируют» бизнес-центры
В Харькове девятый день «минируют» бизнес-центры Ни дня без минирования: в Харькове уже девятый день подряд «закладывают взрывчатку» под пять бизнес-центров. А полиция, как всегда, проверяет информацию.
Какие еще шаги предпринимают правоохранители в связи со сложившейся ситуацией, выяснял «Вечерний Харьков».

В Харькове снова «минировали» бизнес-центры. Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 13 июня около 11.35. Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины в Харьковской области, в сообщении было сказано, что заминированы здания, находящиеся по адресам: ул. Ак. Проскуры, 1 (бизнес-центр Telesens Ventures); ул. Алчевских, 31 («Авалон»); ул. Свободы, 7/9 (Parallel'50); ул. Б. Хмельницкого, 24 («Протон»); пр. Московский, 142 (City Hall).

-- Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Начался осмотр помещений. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка, -- проинформировали в Нацполиции.

Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 июня. Так, 12 июня анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств отправляли четыре раза: в 10.20, 14.00, 16.50 и 19.40. В результате проверок никаких опасных веществ обнаружено не было.

-- Полиция, как обычно, проверяет информацию, -- возмущаются харьковчане. -- А помимо этого, какие-то еще шаги правоохранители по этому поводу предпринимают?

Этот вопрос «Вечерний Харьков» адресовал заместителю начальника отдела коммуникации Оксане Калмыковой.

-- Открыто уголовное производство по статье 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Часть первая этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. По части второй -- то же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет, -- сообщила она.

При этом Оксана Калмыкова отмечает, что уголовное производство открывается тем органом дознания, на территории которого находится данный объект.

-- То есть если идет речь о каких-то объектах, расположенных на территории Киевского района, то выезжает следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и они открывают уголовное производство. После того как стало понятно, что способ совершения преступления похож – «минируются» одни и те же объекты, в дальнейшем уголовные правонарушения, которые открываются по очередному факту, присоединяются к ранее открытому уголовному производству. То есть территориально в районах города Харькова следственные органы объединяют все факты и расследуют эти уголовные производства уже как единое ЕРДР. Таким образом, пока каждый райотдел территориально расследует свое преступление, -- пояснила Оксана Калмыкова. -- И в рамках этих уголовных производств проводятся соответствующие мероприятия, которые мы не можем озвучивать на данный момент. Я прекрасно понимаю, какой общественный резонанс вызвали эти события. Полиция активно работает, но свои наработки на данном этапе мы озвучивать не можем в интересах того, чтобы следствие как можно больше продвинулось в этом вопросе и ответственные за все эти преступления понесли заслуженное наказание. Безусловно, определенные версии у полиции есть.

При этом Оксана Калмыкова сообщила, что, несмотря на то что следственно-оперативные группы, каждый день выезжая на эти «заминирования», несут определенные затраты при использовании горючих материалов, человеческого ресурса, отвлекая людей от своих прямых служебных обязанностей, – все равно они по-прежнему будут реагировать на каждое такое сообщение и тщательно обследовать территорию.

-- Вне зависимости от того, как часто они появляются, мы обязаны сделать все, чтобы граждане были в безопасности, -- подчеркнула она.

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