Харьковчане лишились ведра молока 14 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Несмотря на рост минимальной зарплаты, социальных стандартов и пенсий, украинцы могут позволить себе купить все меньше наиболее популярных продуктов питания.

К такому выводу пришли эксперты, проанализировав покупательную способность населения.



В чем только в мире не измеряют покупательную способность: в Биг- Маках, пиве, свиданиях и т. д. Эксперты же Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей решили посчитать в продуктах, которые пользуются наибольшей популярностью среди украинцев.



-- По подсчетам наших экспертов, на основании данных официальной статистики за год, картофеля украинцы могут позволить себе купить больше на 27%, свинины - меньше на 11%, а молока меньше на 5%, -- констатирует генеральный директор ассоциации Алексей Дорошенко.



По его данным, за последний год, с апреля 2017 года по апрель 2018 года, на среднюю заработную плату можно купить свинины в среднем по Украине на 9 кг меньше, чем в прошлом году. Причем на Харьковщине потребление свинины населением сократилось на 11 килограммов, что составляет 16%. Таким образом, Харьковская область вошла в топ-5 областей по сокращению потребления свинины в год.



Молока в среднем по Украине стали потреблять на 19 литров меньше. И Харьковщина снова в топ-5 областей по этому показателю: жители региона стали потреблять аж на 50 литров молока меньше. Для сравнения: луганчане могут купить на 64 литра меньше, жители Хмельницкой области -- на 58 л, Тернопольской – на 54 л, Киева -- на 45 л.



Что же касается картофеля, то за последний год на среднюю заработную плату в среднем по стране можно купить картофеля на 227 кг больше, чем в прошлом году. Увеличение составляет 27%. Причем Харьковщина отличилась наименьшими темпами роста покупательной способности в картофеле -- всего лишь плюс 80 кг.



-- Поэтому утверждение, что уровень реальной покупательной способности рядового украинца значительно повысился за последние два года, выглядит преувеличением. Мы видим рост минимальной и средней заработной платы, увеличение пенсий. Но, с другой стороны, скачок цен на продукты сводит на нет увеличение доходов. Реальное увеличение доходов населения если и произошло, то на более скромные несколько процентов, -- отмечает Алексей Дорошенко.



При этом эксперт отмечает: за экономическую ситуацию в каждом регионе должен нести ответственность не только правительство, но и губернаторы.



-- Привлечение инвестиций, ситуация с выплатой заработной платы, конкуренция производителей и многое другое находится в их зоне ответственности, -- утверждает Алексей Дорошенко.