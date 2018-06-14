Экономика

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Харьковчане лишились ведра молока

Харьковчане лишились ведра молока
Несмотря на рост минимальной зарплаты, социальных стандартов и пенсий, украинцы могут позволить себе купить все меньше наиболее популярных продуктов питания.
К такому выводу пришли эксперты, проанализировав покупательную способность населения.

В чем только в мире не измеряют покупательную способность: в Биг- Маках, пиве, свиданиях и т. д. Эксперты же Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей решили посчитать в продуктах, которые пользуются наибольшей популярностью среди украинцев.

-- По подсчетам наших экспертов, на основании данных официальной статистики за год, картофеля украинцы могут позволить себе купить больше на 27%, свинины - меньше на 11%, а молока меньше на 5%, -- констатирует генеральный директор ассоциации Алексей Дорошенко.

По его данным, за последний год, с апреля 2017 года по апрель 2018 года, на среднюю заработную плату можно купить свинины в среднем по Украине на 9 кг меньше, чем в прошлом году. Причем на Харьковщине потребление свинины населением сократилось на 11 килограммов, что составляет 16%. Таким образом, Харьковская область вошла в топ-5 областей по сокращению потребления свинины в год.

Молока в среднем по Украине стали потреблять на 19 литров меньше. И Харьковщина снова в топ-5 областей по этому показателю: жители региона стали потреблять аж на 50 литров молока меньше. Для сравнения: луганчане могут купить на 64 литра меньше, жители Хмельницкой области -- на 58 л, Тернопольской – на 54 л, Киева  -- на 45 л.

Что же касается картофеля, то за последний год на среднюю заработную плату в среднем по стране можно купить картофеля на 227 кг больше, чем в прошлом году. Увеличение составляет 27%. Причем Харьковщина отличилась наименьшими темпами роста покупательной способности в картофеле -- всего лишь плюс 80 кг.

-- Поэтому утверждение, что уровень реальной покупательной способности рядового украинца значительно повысился за последние два года, выглядит преувеличением. Мы видим рост минимальной и средней заработной платы, увеличение пенсий. Но, с другой стороны, скачок цен на продукты сводит на нет увеличение доходов. Реальное увеличение доходов населения если и произошло, то на более скромные несколько процентов, -- отмечает Алексей Дорошенко.

При этом эксперт отмечает: за экономическую ситуацию в каждом регионе должен нести ответственность не только правительство, но и губернаторы.

-- Привлечение инвестиций, ситуация с выплатой заработной платы, конкуренция производителей и многое другое находится в их зоне ответственности, -- утверждает Алексей Дорошенко.

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