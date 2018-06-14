Как назначаются алименты 14 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Муж ушел к другой женщине, подал на развод. Я остаюсь с двухлетним ребенком. Не уверена, что он будет нам помогать. Разъясните, пожалуйста, как назначаются алименты? И какая ответственность грозит за неуплату?

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Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, алименты могут быть оформлены добровольно: по согласию обеих сторон на основании подачи заявления одного из родителей по своему месту работы, месту выплаты пенсии, стипендии о начислении алиментов на ребенка, указав размер и срок. Или же путем заключения договора об уплате алиментов, который подлежит нотариальному удостоверению. В случае невозможности достижения между родителями соглашения о добровольном отчислении средства на содержание ребенка могут быть присуждены по решению суда.



Минимальный размер выплат на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Прожиточный минимум на 2018 год установлен Законом Украины «О Государственном бюджете Украины»: в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1492 гривны, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен; в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 гривны, с 1 декабря - 2027 гривен. Если взыскиваются алименты на двух и более детей, суд определяет единую долю от заработка, которая будет взиматься до достижения старшим ребенком совершеннолетия.



Если родитель не платит алименты добровольно и при этом работает или получает другие доходы, взыскатель может самостоятельно направить исполнительный документ по месту работы должника или получения им пенсии, стипендии и других доходов с заявлением об осуществлении отчисления алиментов. Либо же направить исполнительный документ в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя по месту жительства, пребывания, работы должника или по месту нахождения его имущества для исполнения решения в принудительном порядке.



При этом Ирина Теленкова напоминает, что по инициативе Минюста усилена ответственность за неуплату алиментов. Так, с 6 февраля 2018 года, если задолженность по уплате алиментов превышает шесть месяцев, к неплательщикам применяются ограничения на:

- выезд за пределы Украины;

- управление транспортными средствами;

- пользование оружием;

- охоту;

- решение вопроса о выезде ребенка за границу.



Указанные ограничения применяются временно – до погашения должником суммы в полном объеме. Основанием для применения санкций является постановление госисполнителя.



Должника также могут отправить на общественно полезные работы сроком до одного месяца. При наличии задолженности по уплате алиментов более чем за шесть месяцев госисполнитель составляет протокол о совершении административного правонарушения и направляет его в суд. В случае уклонения от выполнения общественно полезных работ к нарушителю может быть применен административный арест до пятнадцати суток по решению суда.



За злостное уклонение от уплаты алиментов (наличие задолженности свыше трех месяцев) должник может быть привлечен к уголовной ответственности. Для этого взыскателю необходимо обратиться в органы Национальной полиции по месту жительства или регистрации должника с сообщением о совершении им уголовного преступления, предусмотренного статьей 164 Уголовного кодекса Украины.



Злостное уклонение от уплаты алиментов наказывается:



-- общественными работами на срок от 80 до 120 часов;

-- арестом на срок до трех месяцев;

-- ограничением свободы на срок до двух лет.



Если такое деяние совершено лицом, ранее судимым за такое преступление:

-- общественными работами на срок от 120 до 240 часов;

-- арестом на срок от трех до шести месяцев;

-- ограничением свободы на срок от двух до трех лет.