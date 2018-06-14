Идеи харьковского изобретателя могли бы облегчить жизнь людям с инвалидностью

Уникальный боб, на котором знаменитая харьковчанка Людмила Павленко завоевала паралимпийское золото в 2014 году, изготовил для нее харьковский умелец Евгений Поколодный.
У Евгения масса интересных, но, к сожалению, не воплощенных в жизнь проектов. А ведь они могли бы существенно облегчить жизнь людей с инвалидностью. Что же мешает осуществиться задумкам изобретателя?
Помогать людям с инвалидностью Евгений Поколодный начал в 2004 году.
— Начинал я с машин на ручном управлении для людей с инвалидностью, – рассказывает изобретатель. – В 2004 году в Киеве была официально зарегистрирована моя разработка. Переделывал автомобиль на ручное управление и для нашей знаменитой паралимпийской чемпионки Людмилы Павленко. Но у нее уже более усовершенствованный вариант. А вообще, я сотрудничаю с паралимпийцами около восьми лет. Придумывал для спортсменов всевозможные спортивные снаряжения, в том числе и уникальные бобы.
Боб — это конструкция, укрепленная на лыжах, на которой сидят паралимпийцы. Как правило, эти устройства железные – очень тяжелые и неудобные. А поскольку вес для паралимпийцев очень важен, так как всю трассу они проходят «на руках», — Евгений решил сделать боб более легким, с удобной посадкой, чтобы спортсмен чувствовал себя уютно и не тратил лишние силы на снаряжение.
— На железе ездят около 99% спортсменов-паралимпийцев. Однако это уже прошлый век. И вот ближе к чемпионату мира и Паралимпиаде появилась идея сделать снаряжение для наших спортсменов легче и современнее. Мы решили попробовать карбон и кевлар (полимерные композиционные материалы из переплетенных нитей, углепластик. – Прим. ред.). Эти дорогостоящие материалы применяются в авиации, космосе и судостроении, — отмечает Евгений. – Кроме того, боб должен быть невидимым. У нас изначально была такая задумка: боб должен быть не как у всех, — рассказывает Евгений. — Компания «Тойота», например, выставляла свой боб (тоже из карбона) весом 4,5 кг, а у нашей Люды Павленко, взявшей золото на Паралимпиаде в Сочи, — всего 2,3 кг, то есть в два раза легче. Так ведь над японским работал целый институт. А мы вдвоем с другом их создаем. Я разрабатываю, рисую и работаю со спортсменом, а он уже воплощает изделие в жизнь.
Специальная кроватка для малыша, которая сделает жизнь мамы на инвалидной коляске более комфортной, — тоже разработка Евгения.
— Когда Люда Павленко родила — я сделал ей специальную люльку для малышки, чтобы она могла с ней без проблем перемещаться на коляске. Кроватка легко складывается и снимается, устанавливается на специальное приспособление в инвалидной коляске – мама передвигается на коляске, а малышка находится перед ней. Потом люльку можно снять, приспособление подтолкнуть – и оно под коляску спряталось. Получилось обычное инвалидное кресло, — рассказывает изобретатель.
Задумок много – финансов мало
У Евгения много задумок, уже оформленных в проекты, вот только воплотить их в жизнь не позволяют финансы.
— Задумок очень много, у меня есть много друзей-единомышленников, готовых вместе со мной воплощать эти идеи в жизнь, но… все упирается в финансы. Была затея сделать интеллектуальную коляску, которая могла бы самостоятельно «бегать» по лестнице. Она уже даже была оформлена в чертежах. Однако воплотить замысел в жизнь пока не удается. На сегодняшний день бороться с такими гигантами, как итальянские, немецкие, японские фирмы, которые вкладывают в подобные разработки огромные деньги, я не в силах, — сетует Евгений. — Пока соберешь деньги, пока начнешь воплощать – тебя уже кто-то обогнал и реализовал подобную.
Именно так и произошло с одним очень интересным изобретением Евгения – каркасом, который позволяет человеку, прикованному к инвалидному креслу, ходить.
— Человек надевает каркас, сбоку на ноге установлены карбоновые или алюминиевые детали, в которых стоят моторы, работающие на аккумуляторе. Устройство позволяет человеку, который может работать только руками, совершать гораздо больше движений — ходить, приседать, поворачиваться, наклоняться, подниматься и спускаться по лестнице. Нажал на джойстик – пошел вперед, переместил палец вправо – и вся конструкция повернулась направо и т. д. С таким каркасом у человека с инвалидностью появляется гораздо больше возможностей. Он может делать элементарные для здорового человека вещи – например самостоятельно сходить в магазин за продуктами.
Евгений уже приступил к конструкции каркаса, но пришлось отложить работу на год – не хватало средств.
— А уже на следующий год парень из Израиля сделал подобное устройство. Каркас у него был немного корявенький – на шести моторах, тогда как мой должен был работать на десяти, — рассказывает Евгений Поколодный. — Таким образом, меня опередили, потому что мне не хватило финансов, чтобы довести каркас до ума. И я это дело забросил...
Знает, что такое жизнь в инвалидной коляске
По словам Евгения, в подобных разработках должно быть заинтересовано государство, и финансироваться они должны не за счет средств разработчика или человека, который в них нуждается, а за государственный счет. Для одного человека или даже для семьи это очень дорого.
— Это бешеные деньги – десятки тысяч долларов, — уточняет Евгений Поколодный.
Откуда же у здорового парня, который занимается ремонтом автомобильных узлов и деталей, такое стремление помогать людям с инвалидностью?
— Я сам был в коляске, — признается Евгений. — Готовили машину к спорту, случайно захлопнули дверь, и нужно было забрать аккумулятор. Я через дверь перемахнул и неудачно приземлился – поломал обе пятки. Полгода, будучи загипсованным, передвигался на инвалидном кресле, потом заново учился ходить. Мне эта тема близка, я на себе прочувствовал и понимаю, каково это – передвигаться в коляске, управляемой руками, и насколько жизнь станет комфортнее, если она будет с моторчиком. Одно время я участвовал в ралли — был главным механиком команды. Сами строили машины, разрабатывали. Садишься в нее и понимаешь, как для спортсмена здесь все должно работать. Так же и здесь. Проведя полгода в инвалидной коляске, я прекрасно понимаю, что человек может сделать с учетом своих ограниченных возможностей, чтобы получить максимальный комфорт.