Идеи харьковского изобретателя могли бы облегчить жизнь людям с инвалидностью 14 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Уникальный боб, на котором знаменитая харьковчанка Людмила Павленко завоевала паралимпийское золото в 2014 году, изготовил для нее харьковский умелец Евгений Поколодный.