Украина

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В поездах будут кормить сырниками и грибным супом

В поездах будут кормить сырниками и грибным супом
Акционерная госкомпания «Укрзалізниця» с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.
Об этом сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов в ходе презентации услуги.

– Сегодня совместно с нашими партнерами мы запускаем пилотный проект по организации новой системы общественного питания в поездах. На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в частности первые и вторые блюда, - сказал он.

Кравцов отметил, что тестирование новой услуги начинается в поездах № 81 Киев - Ужгород, № 104 Киев - Мариуполь, № 7 Киев - Ивано-Франковск, № 749 Киев - Ивано-Франковск.

По его словам, оплатить услугу можно будет как наличкой, так и банковской картой.

Цена ланчбокса, в который входят суп, каша, 140-граммовый сэндвич, круассан и чай (без багета) - 95 гривен, а с багетом — 105. Кроме ланчбокса пассажиры смогут купить йогурт (27 грн), сырники (59 грн), кашу (29 грн), сендвичи (по 42 грн), кус-кус (38 грн), пасту Болоньезе (68 грн), картофельное пюре с курицей (72 грн), чизкейк (37 грн) и брауни (37 грн), а также бульон (38 грн) и грибной суп (38 грн).

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