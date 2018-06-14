В поездах будут кормить сырниками и грибным супом 14 июня 2018 г. источник 0 0

Акционерная госкомпания «Укрзалізниця» с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

Об этом сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов в ходе презентации услуги.



– Сегодня совместно с нашими партнерами мы запускаем пилотный проект по организации новой системы общественного питания в поездах. На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в частности первые и вторые блюда, - сказал он.



Кравцов отметил, что тестирование новой услуги начинается в поездах № 81 Киев - Ужгород, № 104 Киев - Мариуполь, № 7 Киев - Ивано-Франковск, № 749 Киев - Ивано-Франковск.



По его словам, оплатить услугу можно будет как наличкой, так и банковской картой.



Цена ланчбокса, в который входят суп, каша, 140-граммовый сэндвич, круассан и чай (без багета) - 95 гривен, а с багетом — 105. Кроме ланчбокса пассажиры смогут купить йогурт (27 грн), сырники (59 грн), кашу (29 грн), сендвичи (по 42 грн), кус-кус (38 грн), пасту Болоньезе (68 грн), картофельное пюре с курицей (72 грн), чизкейк (37 грн) и брауни (37 грн), а также бульон (38 грн) и грибной суп (38 грн).