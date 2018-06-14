О каких улучшениях мечтают харьковчане 14 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Интересно, какие идеи предлагают харьковчане по финансированию из бюджета участия? И когда они будут выставлены для голосования?

Виктор Сергеевич

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, жители Харькова подали 301 проектную заявку на финансирование из общественного бюджета (бюджета участия).



По его словам, поданные проекты направлены на развитие самых разных сфер жизни города: социальной, культурной, молодежной, спортивной и т. д. Например, авторы заявок предлагают создать Музей спорта и культурные хабы, открыть маршруты с туристическими электробусами, установить подъемники для людей с особыми потребностями на станциях метрополитена, заняться грамотным планированием городской среды с созданием пешеходных зон и т.д. Общая стоимость реализации поданных проектов предварительно составляет 164 млн грн.



Председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове, член рабочей группы по внедрению бюджета участия Михаил Лазарев напомнил, что в этом году в бюджете города на реализацию проектов бюджета участия предусмотрено 50 миллионов гривен.



-- Наша рабочая группа приняла решение перенести финансирование на следующий год, чтобы было время на реализацию проектов. Как оказалось, не все они составлены грамотно в плане сметы и описания концепций, поэтому будет проведена большая работа по их доработке. Таким образом, бюджетного года на реализацию всех этих проектов может не хватить. Для того чтобы в голосовании приняло участие максимально много проектов, мы перенесли их финансирование на следующий год. Это даст больше времени на их реализацию, в чем, я думаю, заинтересованы и авторы заявок, и харьковчане, которые смогут эти проекты поддержать, - отметил Михаил Лазарев.

По информации Алексея Чубарова, проекты принимались с 25 апреля по 25 мая на сайте «Портал харьковчанина». Теперь они будут рассматриваться до 25 июня юридическим и профильными департаментами горсовета на соответствие полномочиям органов местного самоуправления. После этого, в сентябре-октябре, они будут выставлены на портале для голосования.