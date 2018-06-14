Куда подавать информацию об изменении данных для Учетной карточки 14 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Подскажите, пожалуйста, в какой срок мне нужно подать информацию об изменении данных, которые вносятся в Учетную карточку? И куда обращаться, если сейчас нахожусь в другом городе?

Станислава

Как разъяснили в ГУ ГФС в Харьковской области, в соответствии с пунктом 70.7 статьи 70 Налогового кодекса Украины, физические лица - налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам ведомости об изменении данных, которые вносятся в Учетную карточку (или Уведомление по ф. № 1П — для физических лиц, которые по религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и имеют отметку в паспорте) в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме № 5ДР( или по форме № 5ДРП – соответственно).



Физические лица подают указанные заявления лично или через законного представителя, или уполномоченное лицо в контролирующий орган по месту жительства. В случае изменения места жительства -- в контролирующий орган по новому месту жительства. Физические лица, которые временно находятся за пределами населенного пункта проживания, подают указанные заявления лично или через представителя в любой контролирующий орган.



Внесение изменений в Государственный реестр и отдельный реестр Государственного реестра осуществляется в течение трех рабочих дней от дня представления физическим лицом заявления по форме № 5ДР или №5 ДРП в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства). В случае обращения в любой контролирующий орган срок внесения изменений в Государственный реестр может быть продлен до пяти рабочих дней.