Советы от ВХ

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Куда подавать информацию об изменении данных для Учетной карточки

Куда подавать информацию об изменении данных для Учетной карточки
Подскажите, пожалуйста, в какой срок мне нужно подать информацию об изменении данных, которые вносятся в Учетную карточку? И куда обращаться, если сейчас нахожусь в другом городе?
Станислава
Как разъяснили в ГУ ГФС в Харьковской области, в соответствии с пунктом 70.7 статьи 70 Налогового кодекса Украины, физические лица - налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам ведомости об изменении данных, которые вносятся в Учетную карточку (или Уведомление по ф. № 1П — для физических лиц, которые по религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и имеют отметку в паспорте) в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме № 5ДР( или по форме № 5ДРП – соответственно).

Физические лица подают указанные заявления лично или через законного представителя, или уполномоченное лицо в контролирующий орган по месту жительства. В случае изменения места жительства -- в контролирующий орган по новому месту жительства. Физические лица, которые временно находятся за пределами населенного пункта проживания, подают указанные заявления лично или через представителя в любой контролирующий орган.

Внесение изменений в Государственный реестр и отдельный реестр Государственного реестра осуществляется в течение трех рабочих дней от дня представления физическим лицом заявления по форме № 5ДР или №5 ДРП в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства). В случае обращения в любой контролирующий орган срок внесения изменений в Государственный реестр может быть продлен до пяти рабочих дней.

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