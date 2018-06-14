Дональда Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира 14 июня 2018 г. источник 0 0

Два норвежских парламентария выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после состоявшейся в Сингапуре встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщает "Голос Америки", Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен, принадлежащие к Партии прогресса, в среду заявили норвежскому информагентству NTB, что президент Трамп «сделал огромный и важный шаг в в сторону разоружения, мира и примирения между Северной и Южной Кореей».



Группа американских законодателей также поддерживает номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира за 2019 год.



Рассмотрение и присуждение награды происходит в Норвегии. Кандидатуры должны быть сообщены Нобелевскому комитету до первого февраля.



Напомним, на саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации. США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.



В конце апреля Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае текущего года.



24 мая КНДР взорвала свой единственный ядерный полигон.