Экономика

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Нацбанк подсчитал депозиты украинцев

Нацбанк подсчитал депозиты украинцев
Объем гривневых депозитов в украинских банках за май 2018 года вырос на 1,1% – до 507,138 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,001%, до 13,652 млрд долларов.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 3,4% выше показателя на начало года, валютных – на 0,6% ниже.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 1% в мае и на 4,2% с начала года - до 593,235 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) сократились на 0,04% в мае, но при этом выросли на 6,3% с начала года - до 16,888 млрд долл.

Как сообщалось ранее, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

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