Минрегион нашел новые места для подземных паркингов 14 июня 2018 г. источник 0 0

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы и предлагает разрешить размещать подземные паркинги под заведениями питания, спорта, культуры и здравоохранения (кроме корпусов с палатами) при их проектировании.

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, соответствующие изменения содержатся в измененной ГСН «Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей».



«Сегодня действующими строительными нормами запрещено проектирование подземных паркингов под заведениями питания, спорта, культуры и здравоохранения. В Европе такая практика является распространенной, ведь, во-первых, это удобно и комфортно для самих владельцев машин, а, во-вторых, уменьшает количество машин, припаркованных на улицах. Поэтому, мы предлагаем отменить эту норму, обязательно предусмотрев при этом усиленные меры противопожарной безопасности. Ведь ГСН - это безопасность и комфорт людей», - отметил он.



По словам Парцхаладзе, согласно предлагаемым изменениям, паркинг должен быть отделен перекрытием REI 180, а технические помещения заведений, под которыми будет располагаться паркинг, должны быть отделены от него сплошной противопожарной стеной 1-го типа. Также паркинг должен иметь самостоятельные пути эвакуации и отдельные инженерные коммуникации.



Парцхаладзе отметил, что изменения в ГСН будут утверждены в ближайшее время и вступят в силу через три месяца после опубликования. Он также напомнил, что после вступления в силу новой ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября этого года в центральной и исторической застройке городов могут проектироваться только подземные автостоянки.



«Сегодня в Украине, в отличие от Европы, общественная и жилая застройка, особенно в историческом центре города, очень перегружена избыточными и хаотическими парковками автомобилей. Это ухудшает экологию и создает возможную опасность для пешеходов. Поэтому в новой ГСН по планированию и застройке территорий мы ввели изменение, которое допускает проектирование в таких частях городов исключительно подземных автостоянок», - отметил замминистра.



По его словам, это освободит исторические места и центр от избыточного количества припаркованных машин и создаст комфортные условия как для пешеходов, так и водителей, которые смогут оставить свой транспорт в специально отведенных для этого местах.



В соответствии с этой ГСН, также запрещается организация парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Так, гаражи и автостоянки легковых автомобилей рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.