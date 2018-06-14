Из Харькова открыли два авиарейса в Грузию 14 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из Харькова открылись два новых авиарейса в Грузию - в Тбилиси и Батуми. Обслуживает их новая грузинская авиакомпания Myway Airlines.

​Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс Харьков-Тбилиси выполняется с 12 июня по вторникам и субботам, вылет из Харькова - в 9.50, прибытие в Тбилиси - в 13.30 по местному времени. Время в пути - 2 часа 40 минут.



Обратные рейсы Тбилиси-Харьков тоже будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Тбилиси - в 7.05, прилет в Харьков - в 8.50.



Рейс Харьков-Батуми летает с 13 июня по средам и субботам. Вылет из Харькова - в 10.20, прибытие в Батуми - в 13.55 по местному времени. Время в пути - 2 часа 35 минут.



Обратные рейсы Батуми-Харьков тоже будут выполняться по средам и субботам. Вылет из Батуми - в 7.50, прилет в Харьков - в 9.20.



Стоимость перелетов в Тбилиси и Батуми одинаковая: от 99 долларов в одну сторону, в обе — от 189 долларов.



На обоих маршрутах авиакомпания намерена использовать самолеты Boeing 737-800.