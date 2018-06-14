Харьков

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Из Харькова открыли два авиарейса в Грузию

Из Харькова открыли два авиарейса в Грузию
Из Харькова открылись два новых авиарейса в Грузию - в Тбилиси и Батуми. Обслуживает их новая грузинская авиакомпания Myway Airlines.
​Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс Харьков-Тбилиси выполняется с 12 июня по вторникам и субботам, вылет из Харькова - в 9.50, прибытие в Тбилиси - в 13.30 по местному времени. Время в пути - 2 часа 40 минут.

Обратные рейсы Тбилиси-Харьков тоже будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Тбилиси - в 7.05, прилет в Харьков - в 8.50.

Рейс Харьков-Батуми летает с 13 июня по средам и субботам. Вылет из Харькова - в 10.20, прибытие в Батуми - в 13.55 по местному времени. Время в пути - 2 часа 35 минут.

Обратные рейсы Батуми-Харьков тоже будут выполняться по средам  и субботам. Вылет из Батуми - в 7.50, прилет в Харьков - в 9.20.

Стоимость перелетов в Тбилиси и Батуми одинаковая: от 99 долларов в одну сторону, в обе — от 189 долларов.

На обоих маршрутах авиакомпания намерена использовать самолеты Boeing 737-800.

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