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Открытие ЧМ-2018 проигнорируют все лидеры ЕС и НАТО

Открытие ЧМ-2018 проигнорируют все лидеры ЕС и НАТО
На фоне частичного политического бойкота Чемпионата мира по футболу на открытие соревнований в Москву приедут преимущественно лидеры СНГ, нескольких непризнанных государств и латиноамериканских стран.
О почетных гостях открытия ЧМ-2018 российским СМИ рассказал представитель Путина Дмитрий Песков.

Так, ни одного лидера из Европейского Союза и НАТО на матче-открытии не будет, как и большинства руководителей стран-участниц чемпионата.

Ранее ряд президентов западных стран или объявили бойкот ЧМ-2018 в России, или допустили свой приезд на соревнования только на выступления своих сборных.

Частичный бойкот ЧМ связан с отравлением в Англии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а также требованием к России освободить находящихся в тюрьмах политзаключенных, в частности, украинца Олега Сенцова.

Посетить открытие ЧМ-2018 решили более десяти лидеров различных признанных и непризнанных государств мира.

«По случаю ЧМ в Москву прибудут лидеры Казахстана, Беларуси, Абхазии (непризнанная большинством стран мира часть Грузии, - ред.) Кыргызстана, Молдовы, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии (непризнанная большинством странами мира часть Грузии, - ред.), а также избранный президент Парагвая», - заявил Песков.

На церемонии открытия и матчи между Россией и Саудовской Аравией, по словам советника Путина, также будут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, а также председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ен Нам.

Кроме того, на финал прибудут президенты Азербайджана, Руанды, Боливии и руководители правительств Армении и Ливана, с которым Путин встретится уже 13 июня.

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