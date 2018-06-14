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В Харькове задержан на взятке работник налоговой

В Харькове задержан на взятке работник налоговой
29-летний государственный ревизор-инспектор одной из Объединенных государственных налоговых инспекций требовал и получил от частного предпринимателя 12 тыс. грн.
По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, за эти деньги он пообещал предоставить справки о финансовом состоянии нескольких субъектов хозяйствования (по 2 тыс. грн. за справку), с которыми бизнесмен намеревался заключить соглашения о сотрудничестве.

Средства налоговик просил перевести на банковскую карточку. Флешку со справками оставил в камере хранения одного из супермаркетов города.

Налоговика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Первоочередные следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела.

 Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

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