Харьков

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Под Харьковом стало больше сайгаков: видео

Под Харьковом стало больше сайгаков: видео
Численность сайгаков в зоопитомнике регионального ландшафтного парка дикой природы "Ольховая балка" увеличилось в два раза.
Об этом сообщили в Харьковском зоопарке, сотрудники которого помогают развивать зоопитомник.

По данным зоологов, 23 апреля у одной из самок родился малыш, а через пару недель у второй самки родилась двойня. "Это первое рождение сайгаков на территории Харьковской области за прошедшие столетия", - сообщили в зоопитомнике.



По информации зоологов, роды прошли легко. В течение 30 минут после рождения малыши встали на ноги, сделали первые глотки материнского молока, а затем улеглись в траве.

"Такой скрытный образ жизни сайгачата вели примерно две недели. Сейчас они спокойно ходят за мамами, присоединившись к стаду. Самочка, которая родилась первой, уже пасется, малыши из двойни - на молочной диете", - сообщили в зоопарке.

По словам директора ландшафтного парка Олега Грищенко, малыши останутся в "Ольховой балке".

"Для устойчивой мини-популяции необходимо около 60-80 голов сайгаков. Сейчас в адаптационном вольере парка обитают три взрослые особи (2 самки и 1 самец) и три малыша", - сообщил директор.

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