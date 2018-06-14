Здоровье

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Как избежать обмороков в жару

Как избежать обмороков в жару
К медикам обращаются все больше людей, жалующихся на болезни, появившиеся в связи с аномальной жарой. Врачи рассказали, как можно нормально работать, не оказавшись при этом на койке в клинике.
Обычно обмороки в жару вызваны не заболеваниями, а банальной жарой и духотой, недостатком свежего воздуха. В душном помещении и в транспорте с плохой вентиляцией наш головной мозг испытывает кислородное голодание. В результате человек может потерять сознание.

Если на улице жара и духота, старайтесь без надобности не выходить из дома в период с 11 до 17 часов.

На улице носите головной убор, чтобы защититься от солнечного удара. Выходя из дома, берите с собой бутылку с холодной водой. Чтобы вода подольше оставалась прохладной, можете положить в бутылку несколько кубиков льда. Вода станет спасением от обморока в душном помещении или в общественном транспорте.

Завтракайте по утрам. Одна из причин обморока, в жару, в том числе – недостаток глюкозы в организме.

Если обморок в жару раньше случался с вами, носите с собой нашатырный спирт. Как только почувствуете, что можете потерять сознание, понюхайте ватку с нашатырным спиртом. При внезапном чувстве дурноты постарайтесь быстрее присесть (хотя бы на корточки), чтобы в обморочном состоянии не упасть и не травмироваться.

Почувствовав приближение обморока в жаре и духоте, не стесняйтесь просить о помощи окружающих людей. Например, попросите кого-то уступить вам место, если дело происходит в душном транспорте.

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