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В Нидерландах появилась почтовая марка с антироссийским плакатом к ЧМ-2018

В Нидерландах появилась почтовая марка с антироссийским плакатом к ЧМ-2018
В Нидерландах к Чемпионату мира по футболу-2018, который состоится в России, появилась почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе.
Фотографию марки распространяют пользователи социальных сетей, передает Радио Свобода.

На сайте почты Нидерландов изображения этой марки отсутствует. Почта Нидерландов предлагает услугу заказа «индивидуальных марок» - каждый желающий может заказать хоть один блок из 10 марок, загрузив свое изображение. Автор процитированного поста в Facebook подтвердила в комментариях, что изготовление марки заказал ее «знакомый голландец».

Это изображение создал украинский художник Андрей Ермоленко, который проживает во Львове.

Он рассказал, что нарисовал целую серию полтора десятка альтернативных плакатов к Чемпионату мира по футболу-2018.

Самый популярный рисунок художника, официальный логотип чемпионата, стилизованный под череп, даже показали в прямом эфире на телеканале «Россия-1».

Свои иллюстрации художник выложил в свободный доступ и отметил, что использовать рисунки позволяет всем. Его страница в Facebook была заблокирована.

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