Технологии

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В мире произошли масштабные сбои в работе мессенджера WhatsApp

В мире произошли масштабные сбои в работе мессенджера WhatsApp
Большинство пользователей заявляет, что имеет проблемы с подключением, тогда как треть заявляет, что не может получать сообщения.
Как сообщает Daily Mai, больше всего сбоев пришлось именно на Европу. Пострадали, в частности, Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия, Дания, Англия, Австрия, Чехия и другие страны. Также проблемы зафиксированы в Южной Африке, Индонезии, Малайзии, Гонконге.

Жертвами сбоя стали и жители некоторых американских штатов, Канады и так далее.

Большое количество пользователей заявило о сбоях в Twitter. Некоторые отшучивается, называя это облегчением.

"Сбой в WhatsApp, какое облегчение", - пишут в соцсети.

"В WhatsApp произошел сбой. Так же сбой произошел в отношениях людей", - шутит другой пользователь, намекая, что люди сейчас общаются преимущественно в Сети.

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