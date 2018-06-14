В мире произошли масштабные сбои в работе мессенджера WhatsApp 14 июня 2018 г. источник 0 0

Большинство пользователей заявляет, что имеет проблемы с подключением, тогда как треть заявляет, что не может получать сообщения.

Как сообщает Daily Mai, больше всего сбоев пришлось именно на Европу. Пострадали, в частности, Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия, Дания, Англия, Австрия, Чехия и другие страны. Также проблемы зафиксированы в Южной Африке, Индонезии, Малайзии, Гонконге.



Жертвами сбоя стали и жители некоторых американских штатов, Канады и так далее.



Большое количество пользователей заявило о сбоях в Twitter. Некоторые отшучивается, называя это облегчением.



"Сбой в WhatsApp, какое облегчение", - пишут в соцсети.



"В WhatsApp произошел сбой. Так же сбой произошел в отношениях людей", - шутит другой пользователь, намекая, что люди сейчас общаются преимущественно в Сети.