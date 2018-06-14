Украина вышла в мировые лидеры экспорта курятины 14 июня 2018 г. источник 0 0

Украина попала в первую десятку мировых лидеров по экспорту бройлеров по итогам первых четырех месяцев 2018 года.

Об этом говорится в отчете Департамента сельского хозяйства США, сообщает в четверг, 14 июня, консалтинговая компания Pro-Consulting.



Отмечается, что с января по апрель Украина экспортировала 310 тыс. тонн продукции.



В тройке лидеров оказались Бразилия (3 млн 875 тыс. тонн), страны ЕС (1 млн 300 тыс. тонн) и Таиланд (810 тыс. тонн).



В 2017-м году основными покупателями украинской птицы были Нидерланды (на $78,07 млн), Египет (на $65,24 млн) и Ирак (на $42,67 млн).



Бройлеры имеют ценовое преимущество по сравнению с другими видами мяса. Они выступают как альтернатива говядине и свинине, которые находятся в более высоком ценовом сегменте.



Отмечается, что цены на мясо мало подвержены сезонным изменениям и имеют стабильную тенденцию к росту в последние годы.