Экономика

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Украина вышла в мировые лидеры экспорта курятины

Украина вышла в мировые лидеры экспорта курятины
Украина попала в первую десятку мировых лидеров по экспорту бройлеров по итогам первых четырех месяцев 2018 года.
Об этом говорится в отчете Департамента сельского хозяйства США, сообщает в четверг, 14 июня, консалтинговая компания Pro-Consulting.

Отмечается, что с января по апрель Украина экспортировала 310 тыс. тонн продукции.

В тройке лидеров оказались Бразилия (3 млн 875 тыс. тонн), страны ЕС (1 млн 300 тыс. тонн) и Таиланд (810 тыс. тонн).

В 2017-м году основными покупателями украинской птицы были Нидерланды (на $78,07 млн), Египет (на $65,24 млн) и Ирак (на $42,67 млн).

Бройлеры имеют ценовое преимущество по сравнению с другими видами мяса. Они выступают как альтернатива говядине и свинине, которые находятся в более высоком ценовом сегменте.

Отмечается, что цены на мясо мало подвержены сезонным изменениям и имеют стабильную тенденцию к росту в последние годы.

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