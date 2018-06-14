Европарламент призвал РФ немедленно освободить Сенцова и других украинских политзаключенных

Европейский парламент призвал Российскую Федерацию немедленно освободить всех украинских политических заключенных, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.

Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция). Документ поддержали 485 евродепутатов, "против" высказались 76 и 66 "воздержались"."Европейский парламент требует, чтобы российские власти немедленно и безусловно освободили Олега Сенцова и всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - говорится в резолюции.Сейчас в России и во временно оккупированном Крыму количество украинских политических заключенных составляет более 70 человек. Вместе с тем европарламентарии подчеркивают, что "обращение со всеми заключенными должно соответствовать международным стандартам, всем им должен быть обеспечен доступ к адвокатам, членам семей, к их дипломатическим представителям и к медицинской помощи"."Европейский парламент подчеркивает, что российские власти и представители системы правосудия несут полную ответственность за безопасность и благополучие лиц, содержащихся под стражей, особенно в Крыму, согласно четвертой Женевской конвенции", - говорится в резолюции.Также европарламентарии выразили солидарность с Сенцовым, который 14 мая начал протест-голодовку с требованием освободить незаконно задержанных и осужденных в РФ украинцев, и выразили обеспокоенность последствиями голодовки для его здоровья. Они напоминают, что Сенцов, который был арестован вскоре после того, как Россия установила контроль над Крымским полуостровом в 2014 году, а затем осудила его на основании показаний, полученных в результате применения пыток, в настоящее время отбывает 20-летний срок наказания в колонии строгого режима.Также депутаты ЕП напомнили, что другой обвиняемый по делу Сенцова украинский активист Александр Кольченко был приговорен к 10 годам заключения. Кроме того, в Европарламенте отметили, что незаконно задержанный украинский активист Владимир Балух голодает с 19 марта."Европейский парламент призывает российские компетентные органы и медицинские службы обеспечить этих заключенных надлежащей медицинской помощью и соблюдать основы врачебной этики, в том числе не применять принудительное кормление или любое нежелательное поведение, которое может быть пыткой или иными формами жестокого обращения", - подчеркнули европарламентарии.Кроме того, в резолюции выражается глубокое беспокойство по поводу того, что многие украинские заключенные, в то числе Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Чирний и Евгений Панов, были подвергнуты жестоким пыткам."Европейский парламент призывает Совет ЕС и страны-члены сохранять непреклонность и единство в соблюдении согласованных санкций против России и продолжать их действие, и рассмотреть целенаправленные меры против лиц, ответственных за задержание и судебные преследования политических заключенных", - говорится в резолюции.