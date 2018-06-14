Культура

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Группа «Океан Эльзы» выпустила новый сингл

Группа «Океан Эльзы» выпустила новый сингл
Группа "Океан Эльзы" презентовала новый сингл "В небо жене", который Святослав Вакарчук написал во время обучения в Стенфордском университете в США зимой 2018 года.
Аудиозапись опубликована на YouTube-канале коллектива.

Известно, что во время обучения Вакарчук параллельно посещал джем-сейшены с друзьями. Во время одной из импровизаций родилась мелодия новой композиции.



"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако В небо жене все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Там само настроение мне полностью напоминает года, когда мы работали над первыми альбомами", - отметил Вакарчук.

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