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В Харькове взялись за кальяны

В Харькове взялись за кальяны
В кафе Nirvana (Харьков, ул. Маршала Бажанова, 12) зафиксировано курение кальянов, что запрещено законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".
Как сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Харьковской области по результатам внеплановой проверки, работников кафе попросили показать регистрационные документы, но получили отказ. Проверяющие вызвали наряд полиции.

Через некоторое время владельцы помещения предоставили договор аренды нежилого помещения, из текста которого стало понятно, что по адресу ул. Маршала Бажанова, 12 работает другой субъект хозяйствования.

В результате проверки облуправление Госпродпотребслужбы направило письмо в облуправление полиции с требованием прекратить выявленные нарушения.

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