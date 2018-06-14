Под Харьковом отремонтировали реанимацию 14 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Балаклейской больнице откроют обновленное реанимационное отделение. Капитального ремонта там не было почти тридцать лет.

Балаклейская центральная районная клиническая больница обслуживает более 80 тысяч жителей Балаклейского района, также сюда обращаются пациенты из соседних районов. Стационар больницы рассчитан на 350 коек, помощь предоставляется по 11 профессиональным направлениям, в амбулаторно-поликлинической части больницы - по 19 направлениям. Реанимационное отделение, где был проведен капитальный ремонт, рассчитано на 10 коек. Оно было открыто в 1991 году.



По словам заведующего отделением анестезиологии с палатами интенсивной терапии Балаклейской ЦРКБ Сергея Гопция, уже почти 30 лет в отделении не проводили капитальных работ.



"Сейчас в отделении провели капитальный ремонт, закупили оборудование, мебель. Отделение будет работать значительно лучше, для пациентов и медиков будут созданы надлежащие условия", - сказал Гопций.



По словам главного врача Балаклейской центральной районной клинической больницы Марины Руденко, в отделении заменили двери, окна, внутреннюю отделку. Стены и потолок покрашены современными красками, которые можно мыть, обрабатывать дезинфицирующими средствами. Также приобретены современные мониторы для слежения за пациентом, на которые выводятся данные об артериальном давлении, скорости дыхания, пульс, насыщение кислородом крови и тому подобное. Также для пациентов, которые долго находятся в больнице, приобретены специальные вакуумные матрасы.