Экономика

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Газ из Европы значительно подешевел

Газ из Европы значительно подешевел
Средняя цена импортного природного газа в мае 2018 года составила 6806,4 грн, или 260 долл., за 1 тыс. куб. м.
«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 мая 2018 года, которая составляет 6806,4 грн, или 260 долл., за 1 тыс. куб. м», - сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Напомним, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в апреле 2018 года составила 309,9 долл. за 1 тыс. куб. м.

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