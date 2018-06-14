Омбудсмены Украины и РФ посетят заключенных в обеих странах 14 июня 2018 г. источник 0 0

Уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

«Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ИК-6», – заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.



Москалькова отметила, что планирует посетить в Украине, в том числе, журналиста Кирилла Вышинского, активистку «Волонтеров победы» Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, бывшего военнослужащего Виктора Агеева и других.



Первым местом, которое посетит Москалькова, станет СИЗО Херсона, где содержится Вышинский, она вылетит туда в понедельник, 18 июня.



«У нас есть дорожная карта, все расписано по дням. Мы планируем завершить (посещения) до августа, если не будет никаких препятствий», – добавила уполномоченный по правам человека.



«Людмила Денисова планирует посетить, и просит оказать в этом содействие меня и органы власти, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других», – сообщила Москалькова. Первый визит Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Штыбликова.



По ее словам, украинская чиновница намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.



Москалькова отметила, что направила руководителям следственных органов запросы на посещение Денисовой тех обвиняемых, которые находятся в СИЗО, и ожидает соответствующего ответа.