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Стали известны лауреаты премии им.Леси Украинки за 2017 год

Стали известны лауреаты премии им.Леси Украинки за 2017 год
Правительство приняло постановление о присуждении премии имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества за 2017 год.
Как сообщила пресс-служба правительства, премия в номинации «Литературные произведения для детей и юношества» за книги «Иван Сирко - великий характерник», «Иван Сирко - прославленный кошевой» и повесть «Я влюбилась» присуждена писательнице Мороз (Морозко) Марии Николаевне. В номинации «Художественное оформление книг для детей и юношества» лауреатом премии стала художница-график Иванова Екатерина Евгеньевна за художественное оформление книг «Идет к нам колядочка», «Песня тоненькой трости» Василия Чухлиба, «Лесной урок» Станислава Шаповалова.

Лучшим «Кинопроизведением для детей и юношества» стал анимационный сериал «Профессионалы». Премию в этой номинации получил главный режиссер анимационной студии Новаторфильм Коваль Степан Николаевич.

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