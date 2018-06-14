Стали известны лауреаты премии им.Леси Украинки за 2017 год 14 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Правительство приняло постановление о присуждении премии имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества за 2017 год.

Как сообщила пресс-служба правительства, премия в номинации «Литературные произведения для детей и юношества» за книги «Иван Сирко - великий характерник», «Иван Сирко - прославленный кошевой» и повесть «Я влюбилась» присуждена писательнице Мороз (Морозко) Марии Николаевне. В номинации «Художественное оформление книг для детей и юношества» лауреатом премии стала художница-график Иванова Екатерина Евгеньевна за художественное оформление книг «Идет к нам колядочка», «Песня тоненькой трости» Василия Чухлиба, «Лесной урок» Станислава Шаповалова.



Лучшим «Кинопроизведением для детей и юношества» стал анимационный сериал «Профессионалы». Премию в этой номинации получил главный режиссер анимационной студии Новаторфильм Коваль Степан Николаевич.

