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Суд Швеции приостановил решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа

Суд Швеции приостановил решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа
Российский газовый монополист «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре по контракту о транзите газа через территорию Украины, согласно которому российский газовый гигант должен Украине 2,56 млрд долл.
«13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», - говорится в пресс-релизе «Газпрома».

Заявляется, что ходатайство было подано «Газпромом» 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками «Нафтогаза» до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

«Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», - говорится в сообщении.

Решение Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа в ближайшее время будет оспорено «Нафтогазом», сообщила пресс-служба компании.

«Решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса», - сказано в сообщении.

«Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении», - добавили в компании.

Отмечается, что решение означает, что дальнейшие действия «Нафтогаза» по процедуре взыскания 2,6 млрд дол. с «Газпрома» временно приостановлены.

«Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации «Нафтогазу», - отметили в компании.

Напомним, ранее российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как «газовый» кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Каждый день (начиная с 28 февраля – даты принятия решения в арбитраже) просрочки платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл.

В конце мая 2018 года, «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересуемых украинскую сторону активов уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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