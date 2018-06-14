Общество

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14% участников ВНО не сдали украинский язык и литературу

14% участников ВНО не сдали украинский язык и литературу
Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования 14 июня определила порог "сдал/не сдал" для первых семи предметов внешнего независимого оценивания. Результаты показали, что украинский язык не сдали 14% абитуриентов.
Как говорится на сайте УЦОКО, члены экспертной комиссии приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, соответствующий 23 тестовым баллам, по математике - 10 тестовых баллов, по биологии – 22, по английскому, немецкому, французскому, испанскому языках - 19.

В связи с этим от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог "сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% лиц (не сдали 46 892 из 323 358 участников); по математике - 81%; по биологии - 92%; по английскому языку - 87%; по немецкому - 82%; по французскому - 86%; по испанскому - 88%.

Напомним, с 22 мая в Украине с теста по математике стартовала сессия ВНО 2018 года. Она завершилась 13 июня тестированием по химии.

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