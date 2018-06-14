Украина

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Вакуумные поезда по технологии Hyperloop могут появиться в Украине через пять лет

Вакуумные поезда по технологии Hyperloop могут появиться в Украине через пять лет
Первая линия вакуумного поезда по технологии Hyperloop может быть запущена в Украине в ближайшие 5 лет.
"Впервые Hyperloop будет тестироваться на экспериментальном участке в Тулузе. Первый коммерческий запуск возможен в Тулузе. Я хочу, чтобы в ближайшие 5 лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и Европейском Союзе и соединить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с исполнительным директором компании Hyperloop Transportation Technologies Дирком Альборном.

Также, министр сообщил, что в этом году завершаются работы по разработке предварительного ТЭО и в следующем году должно начаться конструирование тестовой трубы в Украине.

"Строительство тестовой площадки в Украине зависит от нашего сотрудничества с компанией HTT. Если мы будем видеть целесообразность отработать тестирование на существующей площадке в Тулузе (где компания HTT строит Hyperloop- УНИАН), а в Украине уже строить Hyperloop версии 2.0 или 3.0, то мы пойдем этим путем. Все зависит от того, насколько это будет экономически эффективным", - сказал Омелян.

Министр отметил, что сейчас разработка предварительного технико-экономического обоснования осуществляется на волонтерских началах.

"Это мы делаем совместно с национальной академией наук Украины. Пока что мы делаем это на волонтерских началах. Без денег», - уточнил Омелян.

Напомним, сегодня, 14 июня, Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине.

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