Харьков

  • 150
    •  / 

Более тысячи харьковчан получили в этом году «теплые кредиты»

Более тысячи харьковчан получили в этом году «теплые кредиты»
Ежемесячно они получают возмещение из областного бюджета - 15% от ставки кредитов, взятых на энергоэффективные мероприятия.
«Возмещение по программе осуществляет Управление топливно-энергетического комплекса ХОГА. В частности, в мае из областного бюджета 1271 участнику программы было возмещено 140 тыс. грн по договорам с «Укргазбанком», «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком», - уточнил начальник Управления ТЭК Андрей Парамонов.

Он также напомнил, что с апреля Госэнергоэффективности открыло финансирование правительственной программы «теплых кредитов», которая позволяет получить возмещение в размере 20% на приобретение негазовых котлов, 35% - на утепление индивидуального жилья и приобретение энергоэффективного оборудования.

«Для каждой семьи есть возможность получить двойную, а иногда и тройную помощь в утеплении жилья. Кроме того, участие в областной и правительственной программах - это возможность уменьшить расходы на коммунальные услуги», - отметил Андрей Парамонов.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3075.57 грн
100 USD 2621.97 грн
10 RUB 4.2119 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи