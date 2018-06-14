Названы самые популярные в мире герои мемов

В рамках работы специалисты определили наиболее популярных персонажей мемов, а также динамику распространения интернет-шуток. Самым популярным объектом мемов оказался американский президент Дональд Трамп, пишет Iflscience.com
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В число наиболее популярных политических фигур также вошли Владимир Путин, Адольф Гитлер, Барак Обама, вице-президент США Майк Пенс и другие.
При этом самыми популярными мемами оказались изображения лягушки Пепе, ManningFace, Jesusland и Roll Safe.
Тажке часто появляются шутки, как реакция на какие-то события, к примеру - на выборы в США в 2016 году.
Кроме того ученые установили, что в Reddit и Twitter люди публикуют больше развлекательных мемов, нежели на других ресурсах.