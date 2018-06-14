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Названы самые популярные в мире герои мемов

Названы самые популярные в мире герои мемов
Группа ученых из Университетского колледжа Лондона провела исследование в области интернет-мемов.
В рамках работы специалисты определили наиболее популярных персонажей мемов, а также динамику распространения интернет-шуток. Самым популярным объектом мемов оказался американский президент Дональд Трамп, пишет Iflscience.com.

В число наиболее популярных политических фигур также вошли Владимир Путин, Адольф Гитлер, Барак Обама, вице-президент США Майк Пенс и другие.

При этом самыми популярными мемами оказались изображения лягушки Пепе, ManningFace, Jesusland и Roll Safe.

Тажке часто появляются шутки, как реакция на какие-то события, к примеру - на выборы в США в 2016 году.

Кроме того ученые установили, что в Reddit и Twitter люди публикуют больше развлекательных мемов, нежели на других ресурсах.

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