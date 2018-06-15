Утверждены кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» 15 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» были единогласно утверждены на заседании экспертного совета.