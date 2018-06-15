Общество

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Утверждены кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова»

Утверждены кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова»
Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» были единогласно утверждены на заседании экспертного совета.
Совет в составе почетных граждан Харькова и представителей фракций горсовета утвердил кандидатуры заведующего кафедрой торакоабдоминальной хирургии Харьковской медицинской академии последипломного образования, руководителя Харьковского клинического центра торакоабдоминальной хирургии Николая Велигоцкого; проректора по экономике и социальному развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Ивана Прищепы; заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

Заседание экспертного совета провел первый заместитель городского головы Игорь Терехов, который охарактеризовал кандидатов этого года, отметив их вклад в развитие Харькова.

«Каждый из этих людей заслуживает того, чтобы быть удостоенным звания почетного гражданина Харькова. Например, Николай Велигоцкий - известный хирург, автор новых методик оперативного вмешательства, которые успешно применяются в Украине и мире. Он выполнил более 20 тыс. хирургических операций, подготовил более 5,6 тыс. врачей-хирургов, является автором более 500 научных работ. Иван Прищепа - заслуженный строитель Украины, при его непосредственном участии были построены учебные и жилые объекты юридического университета им. Ярослава Мудрого общей площадью более 200 тыс. кв. м, Дворец студентов, современный библиотечный корпус и многие другие объекты. Светлана Горбунова-Рубан - известный в городе человек, который очень много делал, делает и, надеюсь, будет делать в направлении социальной защиты харьковчан. При ее непосредственном участии была существенно расширена сеть социальных учреждений города, а их работа вышла на совершенно новый уровень. Кроме того, был внедрен ряд важных инноваций в системе здравоохранения и работе с детьми», - сообщил Игорь Терехов.

Окончательное решение о присвоении почетного звания этим кандидатам примут депутаты на сессии Харьковского городского совета.

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