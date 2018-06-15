Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
въезд 1-й Лазковский (ч/с), ул. Астрономическая, 37, 39 до 20:00 15.06.18 г.

Московский район:
ул. Познанская, 6 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк), ул. Самсоновская (Крупской), 39 (спаренный стояк) до 20:00 15.06.18 г.

Немышлянский район:
пр. Петра Григоренко, 5/1 до 20:00 15.06.18 г.

Новобаварский район:
ул. Некрасова (ч/с), ул. Щигровская (ч/с), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.18 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк), ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 15.06.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.06.18 г.

Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 48 (п. №4, стояк) до 20:00 15.06.18 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 15.06.18 г.; пр. Победы, 72-г (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 16 до 20:00 15.06.18 г.

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