Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 15 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Киевский район:

въезд 1-й Лазковский (ч/с), ул. Астрономическая, 37, 39 до 20:00 15.06.18 г.



Московский район:

ул. Познанская, 6 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк), ул. Самсоновская (Крупской), 39 (спаренный стояк) до 20:00 15.06.18 г.



Немышлянский район:

пр. Петра Григоренко, 5/1 до 20:00 15.06.18 г.



Новобаварский район:

ул. Некрасова (ч/с), ул. Щигровская (ч/с), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.18 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк), ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 15.06.18 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.06.18 г.



Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 48 (п. №4, стояк) до 20:00 15.06.18 г.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 15.06.18 г.; пр. Победы, 72-г (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 16 до 20:00 15.06.18 г.