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Александр Фельдман призвал поддержать ФК «Металлист-1925»

Александр Фельдман призвал поддержать ФК «Металлист-1925»
Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана», ПАО «Концерн АВЭК и Ко» совместно с компанией AES Group оказали материальную помощь футбольному клубу «Металлист 1925».
Такую информацию распространила пресс-служба клуба.

Меценатская помощь будет направлена на нужды футбольной команды, в частности на организацию поездок спортсменов на летние и зимние сборы.

«Не так давно «Металлист» исчез с футбольной карты совершенно по не футбольной причине. Ребятам пришлось начинать с нуля. Всего за два года они прошли путь от любительского коллектива до бронзовых медалей Второй лиги украинского профессионального футбола. Чтобы двигаться дальше и не просто вернуться в футбольную элиту, а и, как это было раньше, составлять серьезную конкуренцию лидерам, представлять Украину в Еврокубках, нужно переходить на новый уровень. В том числе и в плане финансирования», - написал основатель благотворительного фонда, основатель и почетный президент ПАО «Концерн АВЭК и Ко», народный депутат Украины Александр Фельдман на своей странице в социальной сети.

Также меценат обратился с призывом присоединиться к инициативе и вместе возрождать футбол в Харькове.

«Пока спортсмены переживают один из сложнейших периодов, помогать любимому клубу – наш долг. Сегодня мы сделали все возможное, чтобы летние и зимние сборы прошли на уровне. Будем поддерживать команду и дальше. Призываю всех неравнодушных присоединиться!» - отметил он.


Напомним, харьковский «Металлист» - серебряный и семикратный бронзовый призер чемпионатов Украины по футболу, обладатель Кубка СССР 1988 г., финалист Кубка Украины 1992 г., четверть финалист Лиги Европы сезона 2011/12 гг.

После сезона 2015/16 гг. потерял профессиональный статус из-за долгов президента клуба Сергея Курченко. В том же году был создан клуб «Металлист 1925», который занял второе место в Любительской лиге сезона 2016/17 гг. и второе место чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе «Б» сезона 2016/17 гг.

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