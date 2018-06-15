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Эйфелеву башню будут защищать стекло и солдаты

Эйфелеву башню будут защищать стекло и солдаты
Металлическое ограждение вокруг Эйфелевой башни в Париже заменят стеклянным.
Как сообщает Associated Press, прозрачными ударопрочными панелями толщиной в 6 см достопримечательность защитят на севере и юге, для чего потребуется 450 стекол. С двух других сторон башни установят решетки и специальные тумбы для защиты от автомобилей. Также район будут охранять полиция и солдаты.

Общая стоимость реконструкции, в которую входит украшение садов возле Эйфелевой башни, составит €300 млн. Завершить переустройство планируется к сентябрю.

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