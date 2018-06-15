Эйфелеву башню будут защищать стекло и солдаты 15 июня 2018 г. источник 0 0

Металлическое ограждение вокруг Эйфелевой башни в Париже заменят стеклянным.

Как сообщает Associated Press, прозрачными ударопрочными панелями толщиной в 6 см достопримечательность защитят на севере и юге, для чего потребуется 450 стекол. С двух других сторон башни установят решетки и специальные тумбы для защиты от автомобилей. Также район будут охранять полиция и солдаты.



Общая стоимость реконструкции, в которую входит украшение садов возле Эйфелевой башни, составит €300 млн. Завершить переустройство планируется к сентябрю.