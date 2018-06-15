Из-за непогоды в Украине без света остались почти 300 населенных пунктов 15 июня 2018 г. источник 0 0

Вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без света остались 173 н.п., Винницкой – 72 н.п., Житомирской – 31 н.п., Черкасской – 19 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



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В пгт Глеваха Васильковского района в результате падения ветки дерева травмирован один человек (1992 г.р.), которого в состоянии средней тяжести госпитализировали.