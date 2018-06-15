Украина

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Из-за непогоды в Украине без света остались почти 300 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине без света остались почти 300 населенных пунктов
Вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без света остались 173 н.п., Винницкой – 72 н.п., Житомирской – 31 н.п., Черкасской – 19 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В городе Васильков Киевской области, по предварительным данным, были повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажных жилых дома и столовая детского сада.

В пгт Глеваха Васильковского района в результате падения ветки дерева травмирован один человек (1992 г.р.), которого в состоянии средней тяжести госпитализировали.

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