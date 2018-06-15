Политика

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Стивен Кинг призвал РФ освободить Олега Сенцова

Стивен Кинг призвал РФ освободить Олега Сенцова
Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.
"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32-ой день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг в Twitter.

Он поделился ссылкой на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова. Среди подписантов этого заявления - известный писатель Салман Рушди.

Напомним, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

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