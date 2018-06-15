Стивен Кинг призвал РФ освободить Олега Сенцова 15 июня 2018 г. источник 0 0

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32-ой день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг в Twitter.



Он поделился ссылкой на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова. Среди подписантов этого заявления - известный писатель Салман Рушди.



Напомним, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.



Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.